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Suudiler feminizmi 'aşırılık' olarak gördü

Suudi Arabistan, güvenlik kurumlarından birinin sosyal medya hesabında feminizmi "aşırılık" olarak tanımlayan kısa videoyu silerek bu görüşün suç olmadığını açıkladı.

AA | 14.11.2019 - 09:10..
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Suudi Arabistan Aşırılıkla Mücadele Genel Müdürlüğü tarafından Cuma günü animasyon formatında yayımlanan videoda feminizm "aşırı ideolojilerden biri" olarak tanımlandı.

SUUDİ ARABİSTAN: AŞIRILIK OLARAK GÖRMÜYORUZ

Daha sonra silinen bu video ile ilgili bir açıklama yayımlayan Suudi Arabistan İnsan Hakları Komisyonu, feminizmin ülkede "aşırılık" olarak görülmediğini açıkladı. Suudi Arabistan'ın güvenlik kurumu ise videonun yayımlanmasının yanlış bir hareket olduğunu, olayın soruşturulduğunu duyurdu.

Suudiler feminizmi 'aşırılık' olarak gördü

"KIRBAÇ VE HAPİS CEZASI" HABERİ DE SİLİNDİ

Diğer yandan Al Watan gazetesi, daha sonra silinen bir haberinde, yeniden yürürlüğe konacak bir uygulama kapsamında feminizmin "kırbaç ve hapis" ile cezalandırılabileceğini yazdı.

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