Suudiler Sudan'a 3 milyar dolar gönderecek

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, 11 Nisan'da devlet televizyonunda Yüksek Güvenlik Konseyi Başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu, iki yıllık geçiş döneminin başladığını ve Ömer el-Beşir'in tutuklandığını duyurmuştu.

Gerçekleşen darbenin ardından yaşanan süreç Suudilerin bu darbede parmağı olduğunu gösteriyor.

SİVİL İKTİDAR TALEBİ

Sudan halkı askeri yönetim yerine sivil bir iktidar istiyor.

Sudan'da halk Suudi Arabistan'a tepkili ViDEO

DARBECİLERE YARDIM

Ancak Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, Sudan’a 3 milyar dolar para yardımı yapma kararı aldı. Suudi Arabistan’ın resmi haber ajansı SPA2da yer alan haberde iki ülke Sudan’ın merkez bankasına 500 milyon dolar gönderecek.

İki ülkenin Sudan’a yapacağı maddi yardım gıda, ilaç ve petrol ürünlerini de içerecek.

Sudan halkı, Suudilerin müdahalelerinden oldukça rahatsız. Sokaklarda Suudi Arabistan'a tepki var. Sudanlılar Suudiler için, "Sizi istemiyoruz." sloganları atıyor.