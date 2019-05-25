Suudiler Yemen'i vurdu: 13 sivil öldü

Husiler, Yemen'in Taiz ilinde koalisyon güçlerinin düzenlediği hava saldırısında 4'ü çocuk 13 sivil yaşamını yitirdiğini duyurdu.

13 SİVİL ÖLDÜRÜLDÜ

Yemen Yüksek Devrim Konseyi'ne bağlı Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Yusuf el-Hadiri, yaptığı açıklamada, koalisyon güçlerinin Taiz'in Maviye ilçesindeki bir petrol istasyonuna düzenlediği hava saldırısında 4'ü çocuk 13 sivilin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını belirtti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Mansur Hadi hükümetine destek vermek üzere Yemen'i işgal ediyor.