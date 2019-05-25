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Suudiler Yemen'i vurdu: 13 sivil öldü

Suudi Arabistan ve BAE öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'in Taiz kentinde düzenlediği hava saldırısında 4'ü çocuk 13 sivilin hayatını kaybetti.

AA | 25.05.2019 - 04:24..
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Husiler, Yemen'in Taiz ilinde koalisyon güçlerinin düzenlediği hava saldırısında 4'ü çocuk 13 sivil yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Suudiler Yemen'i vurdu: 13 sivil öldü

13 SİVİL ÖLDÜRÜLDÜ

Yemen Yüksek Devrim Konseyi'ne bağlı Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Yusuf el-Hadiri, yaptığı açıklamada, koalisyon güçlerinin Taiz'in Maviye ilçesindeki bir petrol istasyonuna düzenlediği hava saldırısında 4'ü çocuk 13 sivilin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını belirtti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Mansur Hadi hükümetine destek vermek üzere Yemen'i işgal ediyor.

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