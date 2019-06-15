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Suudilere silah satan Belçika firmalarına lisans iptali

Belçika Danıştayı, Suudi Arabistan'a silah ihracatı yapan FM Herstal ve CMI adlı iki firmanın lisanslarını iptal etti.

İHA | 15.06.2019 - 00:42..
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Belçika hükümeti FN Herstal ve CMI isimli iki silah satıcısı şirketin ihracat ruhsatlarını iptal etme karar aldı. Arap ülkeleriyle ticaret anlaşmaları bulunan bu iki şirket için alınan kararın, özellikle Suudi Arabistan’ın temel haklar konusuna tam olarak saygı göstermemesi nedeniyle alındığı belirtildi.

Suudilere silah satan Belçika firmalarına lisans iptali

SİVİLLERE YÖNELİK SİLAH İHRACATI YASAKLANDI

Sivil silah ve savunma ürünlerinin ithalatı, ihracatı, geçişi ve aktarılması hakkında 21 Haziran 2012 yılında çıkarılan kararname kapsamında FN Herstal’in ürettiği roket ayarlamaları için patlayıcıların yanı sıra, pürüzsüz delikli silahlar ve 12,7 mm’den daha düşük kalibreli otomatik silahları için verilen ihracat lisansları iptal edildi.

Suudilere silah satan Belçika firmalarına lisans iptali

HAFİF ZIRHLI ARAÇ İHRACI DA İPTAL

Aynı şekilde Suudi Arabistan güvenlik güçleri için hafif zırhlı araçları donatmak için üretim yapan CMI Defense’ın silah ihracat lisansları da iptal edildi.

Lisanslar aslında 2018 yılının Haziran ayında askıya alınmıştı. Konuyu Danıştay’a taşıyan şirketler, uygulamada, ortaya konan kriterlerin bazılarının dikkatli bir incelemeden geçirilmediğini iddia ediyordu. Kararın Danıştay’a taşınması üzerine Danıştay ise İki şirketin ihracat lisanslarını iptal etme kararını onadı.

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