taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4494
Euro
7.1849
Altın
1628.22
Borsa
88125.04
Gram Altın
338.061
Bitcoin
43111.74

Suudlar korona ile mücadelede kendilerini övdüler

Suudi bir yatırımcı yayımladığı makalede, Batılı bazı ülkelerin koronavirüs mücadelesi ile Suudi Arabistan'ın izlediği yolu kıyaslayarak, Suudi Arabistan'ı övdü.

Haber Merkezi | 29.03.2020 - 18:46..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Suudi yatırımcı ve analist Muhammed eş-Şeribi yayımladığı makalede, Batılı ülkelerin koronavirüs salgınında kargaşa, korku ve belirsizlik nedeniyle felce uğrarken, Suudi Arabistan'ın cesur ve hızlı bir şekilde yanıt verdiğini belirterek, Riyad yönetimini övdü.

Şeribi, Batılı ülkelerin salgını ciddiye almadığını ve tedbirler almakta geç kaldığını ancak Suudi Arabistan'ın daha ülkede ilk vaka tespit edilmesi öncesinde dahi ülke dışından gelenlerin Mekke’de umre ibadetini yapmasına yasak getirdiği aktardı.

Suudlar korona ile mücadelede kendilerini övdüler

"BRİTANYALILARIN GÜNLÜK HAYATI MÜLTECİLERİNKİYLE KIYASLANDI"

Şeribi salgın altında Suudilerin günlük yaşam gerçekliğinin Batılı güçlerin vatandaşlarının yaşadığından farklı olmadığına dikkat çekerek, "Yorum yapanlar Britanyalıların günlük hayatını mültecilerinkiyle kıyasladı ve salgının gerekli şekilde ele alınmaması halinde yaklaşmakta olan insani krize karşı uyarılarda bulundu. Bu kaygılar, dizginlenemez fahiş fiyatlara, panikle alışveriş yapmaya ve stoklamaya yol açarak halkın temel ihtiyaç maddelerini satın almasını da olumsuz etkiledi.

Suudlar korona ile mücadelede kendilerini övdüler


"SUUDİ HALKI ALIŞVERİŞİN TADINI ÇIKARIRKEN BATI DÜNYASI TEMEL GIDALAR İÇİN KAVGAS EDİYOR"

Buna karşılık Suudi Arabistan, halkının çıkarlarını ilk günden korudu; vatandaşlar ve orada ikamet edenler süpermarkette seçim yapmanın tadını çıkarırken, Batı dünyasında alışveriş yapanlar, ailelerine temel gıdaları temin etmek için mücadele veriyor, bazen de kavga ediyor. Bu bir tesadüf değil; Krallığın halkıyla açık ve şeffaf iletişimi de dahil olmak üzere duruma zamanında ve dikkatle yanıt verme başarısının bir sonucu." ifadesini kullandı.

Suudlar korona ile mücadelede kendilerini övdüler

İlginizi Çekebilir
ABD’den Çin’e 20 trilyon dolarlık koronavirüs davası
ABD’li avukatlar Çin’i biyolojik silah üreterek koronavirüs salgınını yaymakla suçladı.
Kraliçe Elizabeth'in doğum gününe koronavirüs engeli
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in her yıl haziran ayında askeri resmi geçit töreniyle yapılan Trooping the Colour adlı doğum günü etkinliği, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl yapılamıyor.
Yeni Zelanda'da koronavirüsten ilk ölüm
70 yaşlarındaki bir hastanın hayatını kaybetmesiyle ülkede ilk can kaybı yaşanırken, Başbakan Jacinda Ardern, "Evde kalın, zinciri kırın ve hayat kurtarın." dedi.
Vuhan'da isyan çıktı
Çin’in Hubei eyaletinde bulunan Vuhan kentinde halk koronavirüs tedbirleri nedeniyle polise saldırarak, isyan çıkardı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
HDP'den koronavirüs propagandası
HDP'den koronavirüs propagandası
1069
Büyükçekmece'de koronaya rağmen ev partisi
Büyükçekmece'de koronaya rağmen ev partisi
492
Libya'da milis güçleriyle maskeli çatışma
Libya'da milis güçleriyle maskeli çatışma
59
AB'den Esad'a ateşkese uy çağrısı
AB'den Esad'a ateşkese uy çağrısı
108
Türkiye'de korona tavsiyelerinde bulunan uzmanlar yanıldı
Türkiye'de korona tavsiyelerinde bulunan uzmanlar yanıldı
295
81 ülke IMF'den borç istedi
81 ülke IMF'den borç istedi
211
Işıl Reçber: Sadece Rüştü'nün testi pozitif çıktı
Işıl Reçber: Sadece Rüştü'nün testi pozitif çıktı
184
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir