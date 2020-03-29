Suudlar korona ile mücadelede kendilerini övdüler

Suudi yatırımcı ve analist Muhammed eş-Şeribi yayımladığı makalede, Batılı ülkelerin koronavirüs salgınında kargaşa, korku ve belirsizlik nedeniyle felce uğrarken, Suudi Arabistan'ın cesur ve hızlı bir şekilde yanıt verdiğini belirterek, Riyad yönetimini övdü.

Şeribi, Batılı ülkelerin salgını ciddiye almadığını ve tedbirler almakta geç kaldığını ancak Suudi Arabistan'ın daha ülkede ilk vaka tespit edilmesi öncesinde dahi ülke dışından gelenlerin Mekke’de umre ibadetini yapmasına yasak getirdiği aktardı.

"BRİTANYALILARIN GÜNLÜK HAYATI MÜLTECİLERİNKİYLE KIYASLANDI"

Şeribi salgın altında Suudilerin günlük yaşam gerçekliğinin Batılı güçlerin vatandaşlarının yaşadığından farklı olmadığına dikkat çekerek, "Yorum yapanlar Britanyalıların günlük hayatını mültecilerinkiyle kıyasladı ve salgının gerekli şekilde ele alınmaması halinde yaklaşmakta olan insani krize karşı uyarılarda bulundu. Bu kaygılar, dizginlenemez fahiş fiyatlara, panikle alışveriş yapmaya ve stoklamaya yol açarak halkın temel ihtiyaç maddelerini satın almasını da olumsuz etkiledi.





"SUUDİ HALKI ALIŞVERİŞİN TADINI ÇIKARIRKEN BATI DÜNYASI TEMEL GIDALAR İÇİN KAVGAS EDİYOR"

Buna karşılık Suudi Arabistan, halkının çıkarlarını ilk günden korudu; vatandaşlar ve orada ikamet edenler süpermarkette seçim yapmanın tadını çıkarırken, Batı dünyasında alışveriş yapanlar, ailelerine temel gıdaları temin etmek için mücadele veriyor, bazen de kavga ediyor. Bu bir tesadüf değil; Krallığın halkıyla açık ve şeffaf iletişimi de dahil olmak üzere duruma zamanında ve dikkatle yanıt verme başarısının bir sonucu." ifadesini kullandı.