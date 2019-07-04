Cidde şehrinde gerçekleştirilecek etkinliklere katılım artırmak için turistleri ülkelerine çekmeye çalışan Suudlar ilginç bir yönteme imza attı.

ABD KÜLTÜRÜ DE TANITILACAK

Trump ile ilişkilerini iyi tutmaya çalışan Prens Selman, ABD'nin en önemli simgesi olan Özgürlük Heykeli'nin benzerini sergiledi. Heykelin yanı sıra Las Vegas ve Hollywood simgeleri de getirildi. Böylece etkinliğe gelen turistlere ABD'nin kültürünü de tanıtma fırsatı bulacaklar.

Suudlar turist çekmek için Özgürlük Heykeli dikti VİDEO

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Heykelin getirildiği ana ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Çok sayıda kişi tarafından izlenen görüntüler, aynı zamanda tepkiye de neden oldu.

NİCK MİNAJ KONSERİ

Amerikalı rap şarkıcısı Nicki Minaj, Suudi Arabistan’da düzenlenen 2019 Cidde Dünya Festivali’nde sahne alacak.

16 yaş ve üzeri seyircilerin katılacağı konserde uyuşturucu ve alkol serbest olacak.

BATI İLE İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK...

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, batı ile ilişkileri geliştirmek için reform sürecini başlatmıştı. Bu reform süreci kapsamında kadınlara yönelik uzun yıllardır devam eden araç kullanma yasağı kaldırılmış, Cidde kentinde ilk defa sinema açılarak hizmete girmişti.







