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Suya kapılan 2 çocuktan biri kurtarıldı

Düşen topu sudan çıkarmak isterken suya kapılan 2 kardeşten birini babası kurtarırken diğer kardeş suya kapılarak gözden kayboldu.

İHA | 05.05.2019 - 19:09..
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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Göksu Çayı kenarında ailesi ile birlikte piknik yapan 12 yaşındaki Yusuf Topal, oyun oynadığı topu Göksu Çayı’na düşürdü.

Topunun peşinden koşarak suya atlayan Yusuf Topal sulara kapılınca durumu fark eden 17 yaşındaki ağabeyi Ahmet Topal da kardeşini kurtarmak için suya atladı. Kardeşini kurtarmak için suya kapılan oğlunu gören baba Mustafa Topal suya atlayarak oğlu Ahmet’i kurtararak kıyıya çıkardı.

AFAD ARAMA ÇALIŞMASI YÜRÜTÜYOR

Diğer oğlunu kurtarmak için hızla dönen baba bu defa oğlu Yusuf’u bulamadı. Suya kapılarak gözden kaybolan Yusuf’un bulunması için durum 112 Acil Sağlık ekiplerine, jandarma ekiplerine, itfaiye ekiplerine ve AFAD ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine gelen ekipler aldıkları güvenlik önlemlerinin ardından Yusuf’un bulunması için olay yeri ve çevresinde arama başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Suya kapılan 2 çocuktan biri kurtarıldı

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