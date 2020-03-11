Sylvester Stallone, koronaya karşı eldivenli önlem aldı

Çin'den yayılan koronavirüs salgını, ABD'de 26 kişinin ölümüne neden oldu.

Ülke halkı, çeşitli yöntemlerle virüse karşı önlem almaya çalışıyor. Bunlardan biri de Amerikalı ünlü aktör Sylvester Stallone...

KORONAVİRÜSE KARŞI ELDİVEN GİYDİ

Stallone, Kaliforniya eyaletinin Beverly Hills şehrinde bir markette alışveriş yaparken görüntülendi.

73 yaşındaki ünlü oyunucunun, virüse karşı eldiven giyerek önlem aldığı kameralara yansıdı.

Bu arada, Sylvester Stallone'un bir süper kahramanı canlandırdığı Samaritan filminin çekimleri, Georgia eyaletinin Atlanta şehrinde devam ediyor.