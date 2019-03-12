Adana’da 17 yaşındaki Y.M. abisinin evinde kaldığı sırada odasına geçerek yatağına uzandı. Y.B. yatağının içerisinde kurusıkıdan bozma olan tabanca ile oynamaya başladı. Tabanca bir anda ateş aldı ve Y.B. karın bölgesinden yaralandı.

YENGESİ FARK ETTİ

Yengesi üzerini örtmeye gittiği sırada yaralı olduğunu fark etti

Y.M.’in üzerine örtmek için odasına giren yengesini, gencin kanlar içerisinde olduğunu fark etti. Bunun üzerine ağabeyi Bayram M. kardeşini Yüreğir Devlet Hastanesine götürdü. Y.M. oradan ise Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Tabancayla oynarken kendini vurdu VİDEO











