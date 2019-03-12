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Tabancayla oynarken kendini vurdu

17 yaşındaki genç, yatağında kurusıkıdan bozma olan tabanca ile oynadığı sırada yanlışlıkla kendisini vurarak yaraladı.

İHA | 12.03.2019 - 05:48..
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Adana’da 17 yaşındaki Y.M. abisinin evinde kaldığı sırada odasına geçerek yatağına uzandı. Y.B. yatağının içerisinde kurusıkıdan bozma olan tabanca ile oynamaya başladı. Tabanca bir anda ateş aldı ve Y.B. karın bölgesinden yaralandı.

Tabancayla oynarken kendini vurdu

YENGESİ FARK ETTİ

Yengesi üzerini örtmeye gittiği sırada yaralı olduğunu fark etti
Y.M.’in üzerine örtmek için odasına giren yengesini, gencin kanlar içerisinde olduğunu fark etti. Bunun üzerine ağabeyi Bayram M. kardeşini Yüreğir Devlet Hastanesine götürdü. Y.M. oradan ise Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Tabancayla oynarken kendini vurdu VİDEO


Tabancayla oynarken kendini vurdu

Tabancayla oynarken kendini vurdu

Tabancayla oynarken kendini vurdu

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