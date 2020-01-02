Tabancayla oynarken kendisine ve babasını yaraladı

Kocaeli'nin Derince Esentepe Mahallesi'nde E.D., evde iddiaya göre tabancayla oynadığı sırada silah bir anda ateş aldı.

Tabancadan çıkan kurşun E.D.'nin elini sıyırdı, ardından da karşısındaki babası Rafet D.'nin karnına isabet etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BABA VE OĞLU HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan baba ve oğulu, ardından Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. E.D., tedavisi sonrası gözaltına alındı. Yaralı R.D.'nin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi. E.D., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.