Tabes dorsalis nedir

Tabes dorsalis, omuriliğin arka kordonunun ve buradaki duyu yollarının yavaş fakat ilerleyici dejenerasyonu şeklinde tanımlanır.

Sifilitik miyelopati olarak da bilinir.

Bu sinirler normalde kişinin pozisyon algısı (propriyosepsiyon), titreşim ve ayırıcı dokunma hissini sürdürmesine yardımcı olur.

TABES DORSALİS BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hastalığın başlıca belirtileri radiküler ağrılar, arka kordon tipi ataksi, arefleksi, Argyll Robertson delili ve artropatilerdir.

Batıcı, saplanıcı, çok şiddetli ve yer değiştiren ağrılar, hastalığın tipik ve karakteristik belirtilerindendir.

Bunlar kısa sürer ve bacaklarda meydana gelir.

TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Bugün hastalığın belli başlı tedavisi 15-20 milyon ünite penisilin iğnesi vurulmasıdır.

Tabesin tedaviye cevabı pek iyi değildir ve hastalık her türlü tedaviye rağmen ilerleyebilir.