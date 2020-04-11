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Taburcu edilen 12 Cezayirli, ülkelerine dönüyor

Karabük’te yurda yerleştirilen ve hastalık belirtileri görülmesi üzerine tedaviye alınan 12 Cezayir vatandaşı, taburcu edildi.

DHA |
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Taburcu edilen 12 Cezayirli, ülkelerine dönüyor

Koronavirüs salgını nedeniyle uçuşları iptal edilince İstanbul Havalimanı'nda kalan Cezayir, Ürdün ve Tunus vatandaşı 1724 kişi, otobüslerle getirildikleri Karabük'te, Kredi Yurtlar Kurumu'na ait İsmail Necati Efendi Yurdu'na yerleştirildi.

KORONA BELİRTİSİ GÖSTEREN 12 KİŞİ TEDAVİ EDİLDİ

1712 kişi, geçen hafta ülkelerine gönderilirken, hastalık belirtisi gösterilen 12 Cezayir vatandaşı tedaviye alındı.

Taburcu edilen 12 Cezayirli, ülkelerine dönüyor


TABURCU OLUP ÜLKELERİNE GERİ DÖNÜYORLAR

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki 14 günlük tedavilerinin sonundan koronavirüs testleri negatif çıkan 12 Cezayir vatandaşı bugün taburcu edildi.

Cezayirliler, uçakla ülkelerine gönderilmek üzere İstanbul’a götürüldü.

Taburcu edilen 12 Cezayirli, ülkelerine dönüyor


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