Taburcu edilen şahıs virüs şüphesiyle gözetime alındı

Yüksek ateş şikayeti ile Denizli Devlet Hastanesi’ne gelen M.E. isimli şahıs koronavirüs şüphelisi olarak muayene edildi.

5 GÜNLÜK RAPOR VERİLEREK TABURCU EDİLDİ

Doktor muayenesinin ardından reçete yazılan ve 5 günlük iş göremezlik raporu yazılan şahıs hastaneden taburcu edildi.

İHBAR SONRASI TEKRAR HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Evine gitmek üzere yola koyulan M.E.’yi polis ekipleri yapılan ihbar sonrası Örnek Caddesi üzerinde koronavirüs şüphelisi olduğu gerekçesiyle durdurdu. Özel tertibatlı sağlık ve polis ekipleri olay yerine gelerek şahısı ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne götürdü. M.E.’nin hastanedeki işlemleri devam ediyor.