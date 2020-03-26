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Taburcu edilen şahıs virüs şüphesiyle gözetime alındı

Denizli’de hastanede reçete yazılarak rapor verilen şahıs hastaneden çıktıktan sonra polis ve özel sağlık ekipleri tarafından koronavirüs şüphesiyle yakalandı.

İHA | 26.03.2020 - 04:13..
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Yüksek ateş şikayeti ile Denizli Devlet Hastanesi’ne gelen M.E. isimli şahıs koronavirüs şüphelisi olarak muayene edildi.

5 GÜNLÜK RAPOR VERİLEREK TABURCU EDİLDİ

Doktor muayenesinin ardından reçete yazılan ve 5 günlük iş göremezlik raporu yazılan şahıs hastaneden taburcu edildi.

Taburcu edilen şahıs virüs şüphesiyle gözetime alındı

İHBAR SONRASI TEKRAR HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Evine gitmek üzere yola koyulan M.E.’yi polis ekipleri yapılan ihbar sonrası Örnek Caddesi üzerinde koronavirüs şüphelisi olduğu gerekçesiyle durdurdu. Özel tertibatlı sağlık ve polis ekipleri olay yerine gelerek şahısı ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne götürdü. M.E.’nin hastanedeki işlemleri devam ediyor.

Taburcu edilen şahıs virüs şüphesiyle gözetime alındı

Taburcu edilen şahıs virüs şüphesiyle gözetime alındı

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