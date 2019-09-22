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Taciz bahanesiyle iş yerlerine saldırıp yağmaladılar

Adana'da bir çocuğun taciz edilmesini bahane ederek iş yerini yağmalayan 20 zanlı adliyeye sevk edildi.

İHA | 22.09.2019 - 15:26..
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11 yaşındaki bir erkek çocuğuna taciz ihbarı üzerine polis ekipleri Dumlupınar Mahallesi'ne gitti. Bu sırada vatandaşlar tacizi gerçekleştiren şahsın yabancı uyruklu olduğunu ileri sürüp bu şahıslara saldırdı.

Taciz bahanesiyle iş yerlerine saldırıp yağmaladılar

MAHALLEYE ÇAĞIRDILAR

Ayrıca sosyal medya üzerinden de "3 yabancı uyruklu şahsın çocuklara tecavüz ettiği" yalanı yazılarak, "yabancı uyruklu şahısları yakalım, yıkalım, öldürelim, iş yerlerini yakalım" ifadeleri ile insanlar mahalleye çağrıldı.

Taciz bahanesiyle iş yerlerine saldırıp yağmaladılar

ŞAHISLARI BİBER GAZI VE TAZYİKLİ SU İLE DAĞITTILAR

Bunun üzerine çok sayıda kişi yabancı uyruklu şahısların olduğu yerlere gelerek, iş yeri ve evlerine zarar verdi.

Daha sonra polis bu şahısları biber gazı ve tazyikli su ile dağıttı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği, mala zarar veren şahıslara yönelik operasyon başlattı.

Taciz bahanesiyle iş yerlerine saldırıp yağmaladılar

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Sosyal medyadaki görüntülerden ve güvenlik kameralarından mala zarar verdiği tespit edilen 20 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar, sorgulandıktan sonra bugün adliyeye sevk edildi.

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