Taciz etmeye çalıştığı kadın karşı koyunca bıçakladı

Kepez ilçesinde yatalak annesiyle birlikte yaşayan 57 yaşındaki Nebahat A., korkuluksuz mutfak penceresinden içeriye giren kimliği belirsiz bir kişiyle burun buruna geldi.

"PARANI DEĞİL SENİ İSTİYORUM"

Şahsın hırsız olduğunu sanan Nebahat A., cüzdanındaki bin lirayı almasını söyledi. İddiaya göre ise şahıs, "Paranı değil, seni istiyorum" diyerek kadına tecavüz etmeye kalkıştı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Nebahat A.’nın çığlık atması üzerine panikleyen adam, kadını karnından bıçaklayarak girdiği pencereden kaçtı. Sesi duyup eve gelen komşuları, Nebahat A.’nın kanlar içerisinde kaldığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulundukları ağır yaralı Nebahat A.’yı Kepez Devlet Hastanesine götürdü.

Öte yandan, Nebahat A.’nın evindeki tüm kapı ve pencerelerinde demir korkuluğun bulunduğu ancak mutfak penceresinde bulunmadığı gözlendi.

Komşularından edinilen bilgiye göre, yaklaşık bir yıl önce aynı pencereden hırsızların içeriye girip gündelik temizlik işiyle uğraşan kadının televizyonunu çaldığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin 20 yaşlarındaki saldırganı yakalamak için çalışması sürüyor.