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Taciz şüphelisinin saklandığı eve girmek istediler

İstanbul Fatih'te bir kişinin kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla vatandaşlar, şüphelinin bulunduğu binanın önünde toplanırken, şüpheli polis korumasında götürüldü.

DHA | 13.10.2019 - 22:56..
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Fatih Karagümrük Mahallesi Sarmaşık Sokak'ta, 40 yaşlarında bir kişinin, mahallede oyun oynayan bir kız çocuğunu taciz ettiği iddiası mahalleyi sokağa döktü.

Taciz şüphelisinin saklandığı eve girmek istediler

MAHALLELİ EVE GİRMEYE ÇALIŞTI

Şüphelinin bulunduğu apartmanın önünde toplanan mahalle sakinleri eve girmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri linç edilmek istenen şüpheliyi zırhlı araca alarak olay yerinden götürdü.

Taciz şüphelisinin saklandığı eve girmek istediler

ZIRHLI ARACI TAŞLADILAR

Mahalle sakinleri zırhlı aracın geçişi sırasında taş attı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelinin sorgulaması sürüyor.

Taciz şüphelisinin saklandığı eve girmek istediler

Taciz şüphelisinin saklandığı eve girmek istediler

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