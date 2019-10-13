Taciz şüphelisinin saklandığı eve girmek istediler

Fatih Karagümrük Mahallesi Sarmaşık Sokak'ta, 40 yaşlarında bir kişinin, mahallede oyun oynayan bir kız çocuğunu taciz ettiği iddiası mahalleyi sokağa döktü.
MAHALLELİ EVE GİRMEYE ÇALIŞTI
Şüphelinin bulunduğu apartmanın önünde toplanan mahalle sakinleri eve girmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri linç edilmek istenen şüpheliyi zırhlı araca alarak olay yerinden götürdü.
ZIRHLI ARACI TAŞLADILAR
Mahalle sakinleri zırhlı aracın geçişi sırasında taş attı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelinin sorgulaması sürüyor.