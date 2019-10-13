Taciz şüphelisinin saklandığı eve girmek istediler

Cumhurbaşkanlığı tarafından, Barış Pınarı Harekatı’nı takip etmek için bölgede görev yapan basın mensuplarına uyarı yapıldı.

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Şenol Güneş, Fransız muhabire gereken cevabı verdi

Şenol Güneş, Fransa ile Türkiye arasındaki diplomatik krizle ilgili soruya, 'Şiddeti Amerika, Rusya ya da Fransa durdurup, terörü ülkemize sokmayacaksa, askerimiz de oraya gitmez' yanıtını verdi.