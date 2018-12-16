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Hırsızı tacizci sanıp dövdüler

Adana'da genç kadının arka cebindeki telefonu çalmaya çalışan kapkaççı, tacizci zannedilip darbedildi.

DHA | 16.12.2018 - 10:27..
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Olay, Merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'nde meydana geldi. S.Ö. (38), yolda yürüyen S.B.'nin (25) arka cebindeki cep telefonunu çaldı. Taciz edildiğini sanan S.B., çığlık atarak yardım isteyince paniğe kapılan S.Ö. telefonu atıp kaçmak istedi.

BAYILANA KADAR DÖVÜLDÜ

Bu sırada çevredekiler S.B.'nin taciz edildiğini düşünerek kapkaççıyı yakalayıp, dövmeye başladı. Aldığı darbeler sonucu yere yığılan S.Ö., hareketsiz şekilde yatmaya başladı.

İhbar üzerine, olay yerine gelen polis ekipleri çevredekileri uzaklaştırıp, sağlık ekiplerini çağırdı.

Bu sırada doktor olduğunu söyleyen bir kadın, yaralı S.Ö.'ye ilk müdahaleyi yaptı. S.Ö., sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Hırsızı tacizci sanıp dövdüler

TACİZ EDİYOR SANDIM

Olay sonrası büyük korku yaşadığını ve şokta olduğunu söyleyen S.B.,

"Bir anda arkamda bana fiziksel müdahalede bulununca taciz ediyor zannettim. Ama telefonumu almış. Bağırmaya başlayınca korkup telefonu yere attı ve kaçtı. Bunun üzerine çevredekiler de  onu yakalayıp dövmeye başladılar. Ne yapacağımı bilemedim" diye konuştu. S.B., polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere Yarbaşı Polis Karakolu'na götürüldü.

Hırsızı tacizci sanıp dövdüler

Hırsızı tacizci sanıp dövdüler

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