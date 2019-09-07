Tacizci olduğu iddia edilen kişiye linç girişimi

Geçtiğimiz perşembe günü bayan kuaförü salonunda çalışan bir kişinin, müşterilerden bir genç kızı taciz ettiği ileri sürüldü.

EKİPLER KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI

Taciz olayının hemen ardından polis ekiplerine haber verildi. Ekipler, şahsı gözaltına aldı.

LİNÇ GİRİŞİMİNDE BULUNULDU

Gözaltına alınan kişi ekip arabasına bindirilmek istendiği sırada, dışarıda toplanan kalabalık linç girişiminde bulundu.

POLİS KALABALIĞI DAĞITMAK İÇİN ATEŞ ETTİ

Taciz iddiasından gözaltına alınan kişi ekipler tarafından ekip otosuna bindirilmek istendiği sırada, dışarıda toplanan kalabalık şahsın üzerine yürümeye başladı. Polis ekipleri, linç girişiminde bulunan kalabalığı dağıtmakta zorluk yaşayınca havaya iki el ateş açarak, kalabalığın dağılmasını sağladı.

Ardından polis ekipleri takviye ekip isteyip kalabalığı tamamen dağıtarak, şahsı polis merkezine götürdü.

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"İNSANLAR LİNÇ GİRİŞİMİNDE BULUNDU"

Caddedeki esnaflardan Mustafa Taylan, o anları anlatarak, "Bir ses duyduk. Bir taciz iddiası olduğu söylendi. Bununla ilgili dışarıda bir kargaşa oldu. Polis ekipleri geldi, olaya müdahale etmeye çalıştı. Taciz iddiası edilen kişi dışarı çıkarıldığında insanlar, linç girişiminde bulunmaya çalıştı. İki tarafı da tanımıyoruz. Bir genç bayan, bayağı bir tedirgindi, haline çok üzüldük, biz de elimizden geleni yapmaya çalıştık. Çok ciddi bir kargaşa oldu. İnsanlar artık bu tarz olaylarla çok fazla karşılaştığı için, Türk toplumu olarak namus kavramına sahip çıkarız, artık bir taciz, bir tecavüz ismi bile bizim psikolojimizi tavan yapabiliyor. Bundan dolayı insanlar tepkilerini gösterdiler." dedi.

Polis zanlıyı linçten kurtararak polis merkezine götürürken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.