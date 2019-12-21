Tacizci yapımcı hakkında bir tek o dava açtı

Hollywood’un ünlü film yapımcısı Harvey Weinstein, iki yıl önce 70’ten fazla kadın tarafından cinsel tacizle suçlanmış, bu skandal, önce Hollywood’da başlayan, sonra dünyaya yayılan #MeToo (Ben de) isimli kadın hareketini başlatmıştı.

Ünlü oyuncular dahil pek çok taciz mağduru kadın, seslerini çıkarma cesareti bulmuş, yaşadıklarını anlatmıştı.

25 MİLYON DOLARA DAVADAN VAZGEÇTİLER

Sadece 2 günde 12 milyondan fazla paylaşım yapılmış, film endüstrisi ve diğer sektörlerdeki sistematik cinsel tacizle mücadele etmek için "Time's Up" adlı kampanya düzenlenmişti. 30’dan fazla kadın 67 yaşındaki Weinstein’i mahkemeye verince tacizci yapımcının 12 Aralık’taki duruşmasından kadınlar adına tarihi zafer bekleniyordu. Ancak Weinstein’in 30’u aşkın davacıyla 25 milyon dolara anlaştığı ortaya çıktı.

BİRİ 'DUR' DEDİ

Anlaşmaya göre Weinstein hiçbir şekilde tacizden sorumlu tutulmayacaktı. Bu anlaşmaya, süreci başlatan Ashley Judd da dahil olmuştu. Anlaşmayla Weinstein hakkındaki dava düşmüştü. Sivil toplum kuruluşları, anlaşmayı “Davaya ihanet” olarak nitelemişti. Ancak Kaja Sokola (33) adlı kadın, “Bu anlaşma bir aşağılamadır.” diyerek kendisine ödenecek parayı kabul etmediğini ve Weinstein’a dava açtığını açıkladı.

PEDOFİLİDEN HAKİM KARŞISINA ÇIKABİLİR

Polonya’dan oyuncu olmak için Hollywood’a gelen ve 2002’de 16 yaşında tacize uğrayan Kaja Sokola, olayın ardından hayallerine veda edip ülkesine döndüğünü açıkladı. Amacının para almak değil, tacizcisinin ceza aldığını görmek olduğunu söyleyen Kaja Sokola’nın açtığı dava kabul edilirse, Weinstein sadece tacizden değil pedofiliden de hakim karşısına çıkacak.

"KADINLARI ANLATAN FİLMLER YAPTIM"

25 milyon dolarlık anlaşmanın ardından New York Post gazetesine konuşan Weinstein, kendisini “unutulan adam” olarak tanımlayarak, “Ben, kadınlar için herkesten daha fazla çalıştım. Tüm yapımcılardan daha fazla kadın yönetmenli ve kadınları anlatan film yaptım. 30 yıl öncesinden söz ediyorum. Şimdiden, yani bunun moda olduğu bir zamandan bahsetmiyorum. Ben ilk kez yaptım. Öncülük ettim.” demişti.

"İSTİSMARCI OLARAK HATIRLANACAK"

Weinstein'in sözlerine Time's Up hareketinden tepki gelmiş ve Weinstein için, "Bir seks avcısı ve istismarcı olarak hatırlanacak." ifadeleri kullanılmıştı.