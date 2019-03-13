Tacizcileri serbest bırakan İtalyan mahkemesine tepki

İtalya'da 2 erkek, 2015 yılında Perulu bir kadına tecavüz etmekle suçlanmıştı. 3 kadın yargıç, 2017'de 22 yaşındaki Perulu kadının tecavüz edilemeyecek kadar çirkin olduğuna karar vermiş, tecavüz zanlıları suçlamalardan aklanarak serbest kalmıştı.

Dava ile ilgili notlarda, 3 kadın yargıcın, kadına ait bir fotoğraftan ve sanıklardan birinin kadını telefonuna 'viking' takma adıyla kaydetmesinden sonuca vardıkları ifadeleri bulunuyordu.

YENİDEN YARGILANACAKLAR

Karar, 2017'de alınmasına rağmen Yargıtay’ın 5 Mart'ta cezayı iptal edip yeniden yargılanma emri verdiğinde ortaya çıktı. Yargıtay yeniden yargılanma kararını gelecek ay açıklayacağını bildirdi.

200 KADIN PROTESTO ETTİ

Temyiz mahkemesinin ortaya çıkan bu kararı İtalya'da tepkiye yol açtı. Cassation Temyiz Mahkemesi'nin dışında toplanan yaklaşık 200 kişi mahkemenin kararını 'utanç' ve 'öfke' diye bağırarak protesto etti.



