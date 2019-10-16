Tacizcisini öldüren evli kadına 10 yıl hapis

Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi'nde, Durmuş T., evli ve 2 çocuk annesi Leyla Uygun’u eşinin olmadığı bir saatte evine giderek, ilişkiye zorladı.

KAPININ ÖNÜNDE DURAN ŞAHSI VURDU

Leyla Uygun'un uyarılarını dinlemeyen Durmuş T., kapının önünde beklemeye başladı. Kendisini ve çocuklarını korumaya çalışan Leyla Uygun, evinde bulunan av tüfeği ile Durmuş T.'yi vurdu. Durmuş T. olay yerinde hayatını kaybederken, Leyla Uygun ise tutuklandı. Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde Leyla Uygun’un yargılanmasına devam edildi.

"VİCDANLARINA HİTAP EDECEK KARAR BEKLİYORUZ"

Duruşmaya tutuklu sanık, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Müvekkili hakkında verilecek kararın, Türkiye’de bir kadının kendini savunması açısından verilecek emsal bir karar olması gerektiğini ifade eden sanık avukatı Tolgahan Turan, “Vicdanlara hitap edecek bir karar bekliyoruz” dedi. Sanık Leyla Uygun ise savunmasında, maktulün çocuklarına zarar vermesinden korktuğunu söyledi.

MAKTÜLÜN PSİKOLOJİK SORUNLARI VAR İDDİASI

Maktulün psikolojik sorunları olduğunu iddia eden Uygun, “O anda silahla dışarı çıkmak ve ateş etmek hepsi anlık gelişti. Büyük çocuğum her şeyi biliyor. O an içeri girip beni görseydi, onun da psikolojisini düşünüyorum. Çocuk da mahvolurdu” diye konuştu. Son sözü sorulan sanık, “Çocuklarımın birisi dışarıda, birisi benim yanımdadır. Ailevi durumum gözetilerek, en azından tutuksuz yargılanmak üzere tahliyemi talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

10 YIL HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa 10 yıl hapis cezası verdi.