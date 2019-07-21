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Tacizcisini öldüren kadın, oğullarıyla gözaltına alındı

Giresun'da yaşayan 65 yaşındaki F.Ş., kendisine sözlü tacizde bulunduğunu iddia ettiği Sadık Şenel'i baltayla öldürdükten sonra üzerine kolonya dökerek yaktı.

DHA | 21.07.2019 - 08:52..
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Giresun'da, merkeze bağlı Boztekke köyünde oturan Sadık Şenel, geçen hafta ayrıldığı evine geri dönmedi. Yakınlarının ihbarı üzerine jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri arama çalışması başlattı.

FINDIK BAHÇESİNDE BULUNDU

Ekipler, Ayaroğlu Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir fındık bahçesinde yanmış ve parçalanmış erkek cesedi buldu. Cesedin Sadık Şenel’e ait olduğu belirlendi.

Tacizcisini öldüren kadın, oğullarıyla gözaltına alındı

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından jandarma ekipleri bahçe sahipleri F.Ş. ve oğulları A.Ş. ve Y.Ş.'yi gözaltına aldı.

F.Ş. ifadesinde Sadık Şenel’i kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. F.Ş., kendisinin dul olduğunu ve bunu bilen Sadık Şenel'in kendisini sürekli sözlü taciz ettiğini ileri sürdü.

F.Ş., Sadık Şenel’i balta ile öldürdüğünü, kolonya dökerek cesedini bir varilin içinde yaktığı yönünde ifade verdi.

Anne ve iki oğlunun jandarmadaki sorguları sürüyor.

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