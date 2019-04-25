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Tacizciyi kameraya aldı

Sultangazi'de genç kadın kendisini takip ederek cinsel organını gösteren sapığı, cep telefonu kamerasıyla kaydedip şikayetçi oldu.

DHA | 25.04.2019 - 11:17..
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İstanbul Sultangazi'de özel bir diş kliniğinde çalışan G.Y., (23) işe gitmek için evden çıktı. Yolda yürürken bir kişinin kendisine cinsel organını gösterdiğini gören G.Y., hızlı adımlarla yürümeye başladı.

BİR YANDAN YÜRÜDÜ, BİR YANDAN KAMERAYA ALDI

Cinsel organını gösteren kişi ise genç kadını takip etmeye başladı. Çantasından cep telefonunu çıkaran genç kadın bir yandan hızlı adımlarla yürürken, bir yandan da kendisini taciz eden kişiyi kameraya kaydetti.

Tacizciyi kameraya aldı

Sultangazi'de genç kadın tacizciyi kameraya aldı ViDEO

"KORKU DEVAM EDİYOR"

Yaşadığı olayın şokunu atlatan G.Y., polis merkezine giderek tacizciden şikayetçi oldu. Tacizi görüntüleyen G.Y., "Ben hızlandıkça arkamdan geldi. Bağıramadım. Etrafıma baktım, hiçbir insan yoktu. Küçük bir çocuk vardı sadece etrafta. Bağırsam, 'ya üzerime saldırırsa, bıçağı varsa' diye düşündüm. Video çekmeye karar verdim. Sonrası yapılır diye düşündüm. Videoya çektim, fotoğraflarını çektim. Karakola gelip, şikayette bulundum. O an yaşadığım korku devam ediyor." dedi.

Tacizciyi kameraya aldı

Polis, genç kadının görüntülediği tacizciyi arıyor.

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