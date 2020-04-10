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Kütahya'da taciz şüphelisine sosyal mesafe cezası

Kütahya’da, 2 kadına cinsel tacizde bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alınan N.Ç.'ye, sosyal mesafeyi korumadığı için 2 kez 3 bin 150’şer lira idari para cezası kesildi.

DHA |
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Kütahya'da taciz şüphelisine sosyal mesafe cezası

Kütahya’da, farklı yerlerde N.Ç. isimli şahsın tacizine uğrayan N.B. ve Z.A. isimli iki kadın, polise şikayette bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Çiniciler Çarşısı ve Ali Paşa Mahallesi İstasyon Caddesi üzerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

KİMLİĞİ BELİRLENİP YAKALANDI

Yapılan çalışmada taciz şüphelisinin N.Ç. olduğu belirlendi.

Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan N.Ç., sağlık kontrolünün ardından işlemleri için emniyete götürüldü.

Kütahya'da taciz şüphelisine sosyal mesafe cezası VİDEO

SOSYAL MESAFE CEZASI ALDI

Polisin yaptığı incelemede taciz iddiasıyla gözaltına alınan N.Ç.’ye, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymadığı için 2 kez 3 bin 150’şer lira idari para cezası uygulandığı ortaya çıktı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


İki kadına taciz şüphelisine 'sosyal mesafe' cezası -1

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