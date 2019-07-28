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Tadilat ustası, ev sahibinin boğazını kesti

Bahçelievler'de yaşayan ev sahibi ve tadilat ustası arasında çıkan bıçaklı kavga cinayetle bitti.

İHA | 28.07.2019 - 07:28..
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İstanbul Bahçelievler ilçesine bağlı Siyavuşpaşa Mahallesi Leylak Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 1.katında, evini tadilat ettiren 80 yaşındaki Yılmaz Özcan ile yabancı uyruklu tadilat ustası Alexandre B. arasında tartışma çıktı.

Tadilat ustası, ev sahibinin boğazını kesti

HUSUMET BU KEZ KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Daha önceden aralarında husumet bulunan Yılmaz Özcan ve Alexandre B.’nin tartışması kısa süre içinde bıçaklı kavgaya döndü. Alexandre B., yanında taşıdığı bıçak ile Yılmaz Özcan’ın boğazını kesmeye çalıştı. Yılmaz Özcan ise yanındaki bıçak ile Alexandre B.’ye saldırdı. Kavga, Alexandre B.’nin ev sahibi Yılmaz Özcan’ın boğazını kesmesi ile sona erdi. Yaralanan Alexandre B., daha sonra olay yerinden kaçtı.

POLİS, EV SAHİBİNİN CANSIZ BEDENİNİ BULDU

Yaşlı adamdan haber alamayan komşuları durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Dehşet verici olayın yaşandığı yere daha sonra olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Olay yeri, nöbetçi savcının incelemesinin ardından toparlandı. Hayatını kaybeden Yılmaz Özcan’ın cansız bedeni daha sonra morga kaldırıldı.

Katil zanlısı polis ekiplerinin çalışmasının ardından yakalandı.

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