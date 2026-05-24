Taha Akgül: Türk güreşi her zaman madalyaya adaydır

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Başta Rıza Kayaalp olmak üzere milli sporcuların olimpiyat hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Akgül, Türk güreşinin 2028 Olimpiyatları’nda da madalya ve altın için en güçlü adaylardan biri olacağını dile getirdi.

Kadın güreşindeki yükselişe de dikkat çeken Akgül, “Türk Devletleri Güreş Birliği” çalışmaları hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

"RIZA KARDEŞİM DÜNYA GÜREŞ TARİHİNE GEÇTİ"

Rıza Kayaalp’in Avrupa Şampiyonası’ndaki başarısına değinen Taha Akgül, “Rıza kardeşim gerçekten dünya güreş tarihine geçti. Sadece bu Türkiye güreş tarihi değil, dünya güreş tarihine geçti. Grekoromen güreşte 13 Avrupa Şampiyonluğu gerçekten dile kolay. Yani bu 100 sene, 150 sene sonra kırılamayacak yani çok çok imkansız gibi görünen bir rekoru kırdı. Güreş hayatına hala büyük bir özveriyle devam ediyor. Kendisini çok tebrik ediyorum. Ülkemiz adına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

"BİZİM HEDEFİMİZ OLİMPİYAT ALTINI"

Rıza Kayaalp’in olimpiyat hedefiyle çalışmalarını sürdürdüğünü belirten başkan Akgül, “Gitmeden önce Cumhurbaşkanımıza söz vermişti. Bir biliyorsunuz sıkıntılı bir süreçten geçti ve Avrupa Şampiyonası'na öyle hazırlandı. Zor zamanlar atlattı ama Rabbim ona inşallah o atlattığı zor zamanların meyvesini rahmetiyle gösterecek. Daha önünde olimpiyat var. Bizim hedefimiz tamamen olimpiyat. Çok konsantreyiz. İnşallah Rıza'yı en iyi şekilde oraya hazırlayıp ki eksiklerini gayet iyi biliyoruz; öz eleştiri de yapıyoruz kendi aramızda. İnşallah biraz ona kilo verdireceğiz. Biraz kilo verdirip Allah'ın izniyle 105 kilo falan geldiği anda performansının ben çok artacağını düşünüyorum. O da onun bilincinde. Çok hareketlenecek ve hızlanacak. Bizim hedefimiz olimpiyat altını. Tek eksiğimiz o koleksiyondaki. Rıza inşallah onu da tamamlayacak. Rabbim ona inşallah olimpiyat altını da nasip etsin” ifadelerini kullandı.

"ALLAH'IN İZNİYLE 2028 OLİMPİYATLARI'NDA DA YİNE ALTINA VE MADALYALARA ADAYIZ"

Türk güreşinin olimpiyatlardaki başarısına dikkat çeken Taha Akgül, “Güreş her zaman olimpiyatlarda bizim lokomotifimiz olmuş bir branş. Türk güreşi, Türk spor tarihinin 41 altının 29 tanesini almış. 100 küsur madalyanın da 70 tanesini almış bir branş. Yani yüzde 70'lik başarı bizde. Son olimpiyatlarda da 2 madalya aldık. Allah'ın izniyle biz 2028 Olimpiyatları'nda da yine altına ve madalyalara adayız. Ama çok iddialı konuşmak istemiyorum. Çünkü her zaman öz eleştiri yapmasını bilen bir insan oldum. Şu anda da Avrupa Şampiyonası'nda kazandığımız başarıları da çok büyütmüyorum. Hedefin olimpiyat olduğunun, gerçek realitenin orası olduğunun farkındayım. Ben her zaman camiama, spor camiasına, basına hep doğruları söyleyen birisi oldum. Orada işimizin zor olduğunun farkındayım. Her ne kadar Avrupa Şampiyonası'nda bu kadar başarılı olsak da olimpiyatın bir realitesi var. Çünkü orada olimpik sıkletler altı sıklet azalıyor. Sıkletler azaldığında rekabet seviyesi çok yükseliyor. Ama Türk güreşi her zaman madalyaya adaydır. Tabii ben madalya sayısı vermeyi de çok aslında doğru bulmuyorum. Ama elimizden gelenin en iyisini yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Türk güreşi her zaman milletini gururlandırmaya devam edecektir” diye konuştu.

"KADIN GÜREŞİ ERKEK GÜREŞİNİ YAKALADI, HATTA GEÇTİ DİYEBİLİRİZ"

Kadın güreşindeki gelişime de değinen Taha Akgül, “Kadın güreşinde şu anda bir tık daha iyi hale geldik diyebiliriz. Önceden erkek güreşi kadın güreşinin çok önündeydi. Şu anda kadın güreşi erkek güreşini yakaladı, hatta geçti diyebiliriz. Jenerasyon anlamında da böyle. Kızlarımız maşallah her gittikleri yerlerde yıldızlar, gençler, ümitler çok daha başarılı oluyorlar. Madalya sayısında hep erkekleri geride bırakmaya başladılar. Ben kendileriyle gurur duyuyorum. Bir kız çocuğu babası olarak onlara bakış açım daha duygusal. Çünkü yaptıkları iş gerçekten zor bir iş yapıyorlar. Güreş sporu çok ağır bir branş. Yani aslında erkek hegemonyalı bir branş yapıyorlar ama o kadar özveriyle çalışıyorlar ki kanlarının son damlasına kadar mücadele eden bir Türk kadını var. Bu anlamda ben onlarla gurur duyuyorum. Her zaman onların da inşallah yanındayız” sözlerini sarf etti.

"TÜRK DEVLETLERİ GÜREŞ BİRLİĞİ'NDE DE ÖNCÜLÜK ETMEK İSTİYORUZ"

Türk devletleriyle ortak projeler yürütmek istediklerini söyleyen Akgül, “Şimdi, Türk devletlerini biz çok önemsiyoruz. Özellikle Türkiye güreşte çok önemli bir ülke, lider bir ülke. Bu anlamda da inşallah biz Türk Devletleri Güreş Birliği'nde de öncülük etmek istiyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz Türk Devletleri Teşkilatı'na çok değer veriyor. Biz de buraya çok değer veriyoruz. Bu Etnospor'da yer alma sebebimiz aslında bundan kaynaklanıyor. Şimdi bu Etnospor Kültür Festivali'nde çok ciddi bir halk sirkülasyonu var. Buraya aslında bizim katılmak istemekteki amacımız hem Türk güreşinin hem olimpik tarafın halkımız nazarında tanınmasını sağlamak hem de buraya getirdiğimiz, buraya davet ettiğimiz Türk Cumhuriyeti devletlerinin de Etnospor'daki kültürü tanımalarını sağlamak. Amacımız buydu, onları bu yüzden buraya davet ettik. Burada çok ciddi bir ambiyans var, ciddi bir hazırlık var, ciddi bir emek var. Bu anlamda da ben Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Sayın Necmeddin Bilal Erdoğan başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

"TÜM DEVLETLERLE GÖRÜŞMELERİMİZİ TAMAMLADIK"

Türk Devletleri Güreş Birliği için çalışmalar yürüttüklerini belirten Akgül, “Türk Devletleri Güreş Birliği'ni kurmak istiyoruz. Daha büyük bir projeyle Türk Devletleri Dünya Şampiyonası'nı yapmayı planlıyoruz. Şu anda tüm devletlerle görüşmelerimizi tamamladık. Sözlü mutabakatımızı yaptık. İnşallah yazılı hale getirip protokolle bakanlarımızın önderliğinde bu protokolü imzalayıp biz öncülük etmek istiyoruz. Ve bu Türk devletlerinin güreşte hep beraber gelişelim istiyoruz. Biz zaten iyiyiz, onlar da iyi. Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan bunlar da iyi. Azerbaycan çok iyi. Diyoruz ki; ‘Dışarılara gidip Amerika'da orada burada kamp yapacağımıza, kendi içerimizde kampları yapalım. Biz sizinkini karşılayalım, siz bizimkini karşılayalım. Birbirimize destek olalım ekonomik anlamda.’ Çok fayda sağlayacağını düşünüyorum. İlerleyen günlerde de bunu bir lansmanla, büyük bir projeyle inşallah duyuracağız” ifadelerini kullandı.