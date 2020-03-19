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Tahkim Kurulu nedir

Futbolda alınan ya da ortaya çıkan kararlar veya durumlar sonrası sporcular, yöneticiler ve kulüpler nereye başvurur? İşte aradığınız sorunun cevabı burada...

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Tahkim Kurulu, TFF tarafından sporculara, yöneticilere ve kulüplere verilen cezalardaki uyuşmazlıkların çözümlendiği bir kuruldur.

Tahkim Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun en üst hukuk kuruludur.

GÖREVLERİ NELERDİR? NE YAPAR?

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'nun etkin ve karar mercii olduğu durumlar şu şekilde sıralanabilir;

-Federasyon ile kulüpler, futbol oyuncuları, hakemler, teknik direktörler, antrenörler, oyuncu temsilcileri, sağlık personelleri ve diğer yetkililer de dahil olmak üzere, bu kişilerin haklarında Yönetim Kurulunca alınan kararları,

- Amatör-Profesyonel Disiplin Kurallarının kararları,

- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararları,

- Etik Kurulu kararları,

- TFF Statüsü ve talimatları hükmünce nihai karar alma yetkisine sahip olan kurulların aldıkları hukuki neticesi olan kararlar,

- Yönetim Kurulunca oluşturulan talimatlar ile alakalı sorunları,

ilgililerin başvurusundan sonra inceler ve kesin bir sonuca varır.

TAHKİM KURULU KİMLERDEN OLUŞUR?

Minimum beş senelik mesleki deneyime sahip hukuk insanları arasından seçilen bir Başkan, altı asıl, altı yedek üyeden oluşmaktadır.

Bu kurulun görev süresi ise Federasyon Yönetim Kurulu görev süresine eş değerdir.

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