taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.749
Euro
6.336
Altın
1466.44
Borsa
106903.68
Gram Altın
271.107
Bitcoin
44544.88

Tahlil sonucunu randevusuz veremeyince doktora saldırdı

Samsun'da randevusuz bir şekilde tahlil sonuçlarını göstermek isteyen hasta masanın üstüne çıkarak doktora tekme attı.

İHA | 30.11.2019 - 06:08..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Polikliniğinde, Kardiyoloji Asistan Doktor Gökhan Gök’ün hasta muayene ettiği sırada randevusuz gelen Z.B., araya girerek, tahlil sonuçlarını göstermek istedi. Doktorun tahlil sonuçlarına öğleden sonra bakıldığını, beklemesi halinde yardımcı olacağını söylediği halde Z.B. ısrarcı oldu. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Elindeki tahlil sonuçlarını doktorun yüzüne fırlatan Z.B., masaya çıkarak, Gökhan Gök’ün göğsüne tekme attı. Hasta yakınları ve görevlilerin müdahalesi ile odadan çıkarılan Z.B., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Tahlil sonucunu randevusuz veremeyince doktora saldırdı

"MASANIN ÜZERİNE ZIPLAMIŞ VE ORADAN TEKME ATMIŞ"

Olay hakkında bilgi veren Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Özcan Yılmaz, "Randevusuz olarak gelen bir hasta, sonuç göstereceğini söylemiş. Poliklinikte çalışan asistan doktor da randevulu hastanın tedavisin bitiminde bakabileceği söylemiş. O arada başka bir hasta doktora bir şey sormak için içeri girince şiddet uygulayan kişi, ’hasta bakmayı uzatıyorsunuz ve yeniden hasta alıyorsunuz’ diye bağırmış. Asistan doktora hakaret etmiş ve bunun üzerine doktorumuz kişiye dışarı çıkmasını söylemiş. Akabinde fiziksel darp olayı gerçekleşti. Masanın üzerine zıplamış ve oradan tekme atmış. Doktorumuzda ciddi bir travma oluşmuştur. Doktorumuz bugün işe gelemedi ve dizinde bir şişme var. Rapor almadı ama bugün gelemedi" dedi.

"BİR AN ÖNCE TEDBİR ALINMASI GEREKİYOR"

Sadece doktora değil bir insana şiddetin bile kabul edilebilir bir şey olmadığını ifade eden Yılmaz, "Kamu yararına hizmet veren doktorlar akşama kadar 50 ile 100 kadar hastaya bu poliklinikte bakıyor ve stres altında çalışıyorlar. Bu görevi yapmaları esnasında fiziksel şiddete maruz kalıyorlar. Bu tip olayların önlenmesi için bir an önce tedbir alınması gerekiyor" diye konuştu.

Darp edilen Asistan Doktor Gökhan Gök ise, "Olaydan sonra dizim şişti. Bunlar üzücü şeyler. Hiçbir insana şiddet göstermeye gerek yok ama insanlarda son zamanda artan bir tahammülsüzlük var. Hakarete uğrayıp darp edildim. Bu insanlara müdahale edilmesi gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Samsun’da doktora şiddet -1

Tahlil sonucunu randevusuz veremeyince doktora saldırdı

Tahlil sonucunu randevusuz veremeyince doktora saldırdı

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yerköprü Şelalesi piknik alanına dönüştürüldü

Yerköprü Şelalesi piknik alanına dönüştürüldü

70
AYM'den memur adaylarına güvenlik soruşturmasına iptal

AYM'den memur adaylarına güvenlik soruşturmasına iptal

35
Almanya’da binlerce öğrenci, iklim için yürüdü

Almanya’da binlerce öğrenci, iklim için yürüdü

19
Uğur Dündar'dan Halk TV'ye: Hakkımı helal etmiyorum

Uğur Dündar'dan Halk TV'ye: Hakkımı helal etmiyorum

24
Almanya durdurmasına rağmen Türkiye'ye silah sattı

Almanya durdurmasına rağmen Türkiye'ye silah sattı

15
Engelli vatandaşın bisikletini çalanlar serbest bırakıldı

Engelli vatandaşın bisikletini çalanlar serbest bırakıldı

9
İstanbul'da narkotik operasyonunda 47 kişi tutuklandı

İstanbul'da narkotik operasyonunda 47 kişi tutuklandı

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir