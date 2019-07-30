Tahliye edilen trafik magandalarının savunması

Pendik’te 7 aylık hamile kadının içinde bulunduğu aracın önünü keserek dikiz aynasını kıran ve kaputunu teklemeyen baklavacı kardeşler Hasan Sel ve Hüseyin Sel, 20 yıl hapis istemiyle bugün hakim karşısına çıkmıştı.

Mahkeme, olaya ilişkin delillerin güvence altına alındığı ve sanıkların kaçma ihtimalinin bulunmadığı gerekçesiyle, Hasan ve Hüseyin Sel'in tahliyelerine karar verdi.

"ŞEKER HASTASI OLDUĞUM İÇİN SİNİRLENDİM"

Sanık Hasan Sel mahkemede, annesiyle ilgili sözler sarf edilince dayanamadığını ve kendisinin şeker hastası olduğunu için sinirlendiğini, yapmaması gereken şeyleri yaptığını, pişman olduğunu söyledi. Tutuklu sanık hakimin, "niye emniyet şeridinden gidiyorusunuz?" sorusuna, annesinin rahatsızlığından ötürü emniyet şeridini kullanmak zorunda kaldıklarını dile getirdi.

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"BİZE HİTABEN KÜFÜR ETTİ"

Diğer tutuklu sanık Hüseyin Sel ise, olaya karışan aracı kendisinin kullandığını, arabanın yan aynasına ilk çarpanın müşteki Yunus Emre Bahçıvan olduğunu öne sürerek, "Ben ilk çarpışmada müşteki beye pardon anlamına gelecek şekilde el ettim. Çünkü araçların aynaları temas etmişti. Bizim sol ayna ile onun sağ aynası temas etmişti. Normal şeride geçtik. 15-20 saniye o şekilde devam ettik. Bu sefer bizim sağ onların sol aynası temas etti. O sırada Yunus Emre beyin ağzından annemizle ilgili bir söz çıktı. Bize hitaben küfür etti. '07 plakı Antalya plakalı magandalar' gibi laflar etti" diye konuştu.

"BİZE YAKIŞMADI"

Hüseyin Sel, yaşanan bu olayın kendilerine yakışan bir olay olmadığını, maddi hasarı karşılamak istediklerini ifade ederek, “Babamdan, dedemden gelen işletmeyi sürdürüyoruz. Yanımızda 150 kişi çalışıyor. Biz mahkemede müştekilerden, kamuoyundan, kendi ailemizden özür diliyorum" dedi.

"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Müşteki Ayfer Bahçıvan ise, sanıkların yaşanan olaydan dolayı kendilerinden herhangi bir özür duymadıklarını belirterek, daha önceki hamileliklerinde düşük yaşadığı nedeniyle şimdiki hamileliğine çok dikkat ettiğini, eşinin de bunu bildiği için durmadan yoluna devam etiğini, sanıkların daha sonra araç ile önlerini kestiğini söyledi. Camı kırıp kendilerine birşey yapacaklarından korktuğunu söyleyen Ayfer Bahçıvan, eşinin sanıklara hamile olduğunu söylemesine rağmen, sanıkların cama vurmaya devam ettiğini, sanıkların iyi niyetli olmadığını düşündüğünü belirterek, "Allah katında da hiçbir şekilde hakkımı helal etmiyorum. Doğmamış çocuğumun da hakkını helal etmiyorum” diyerek şikayetçi olduğunu belirtti. "

"BERAAT ANLAMINA GELMİYOR"

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan avukat Adem Yavuzarslan, “Mahkeme tahliyelerine karar verdi. Bu beraat ettiklerine anlamına gelmiyor. Dava halen sürüyor. 5 Kasım’da bir sonraki duruşması olacak. Olay aslında sadece trafikte bir saldırı bir kavga gibi gözüküyor ama o kadar basit değil. Olayın sadece hukiki boyutu yok, ahlaki boyutu da var. Araç içerisinde hamile bir bayan var. Ahlaken tepki çeken boyutları var. Toplum bu olaydan dolayı hassasiyet gösterdi ve sahiplendi. Olayın en önemli kısmıydı" dedi.

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