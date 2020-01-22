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Tahliye olan hırsız 20 gün dayanabildi

Denizli'nin Honaz ilçesinde, hırsızlık suçundan girdiği cezaevinden 20 gün önce tahliye olan Gökhan Gelen, akü hırsızlığı yapınca yeniden tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

DHA | 22.01.2020 - 16:23..
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Denizli'de, 18 Ocak gecesi, park halindeki otomobil ve tırdan akü çalındı. Hırsılık olayı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), soruşturma başlattı.

KAMERADAN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

JASAT ekipleri, bir işyerinin güvenlik kamerası görüntülerinden otomobilden aküyü çalan kişinin Gökhan Gelen olduğunu belirledi.

JASAT ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gelen'i, Çal ilçesindeki evinde gözaltına aldı. Gökhan Gelen'in çaldığı aküyü kendi otomobiline, oto-elektrikçisi çağırıp, taktırması da güvenlik kamerası görüntüleri ile tespit edildi.

Hırsızlık yapınca 20 gün önce tahliye olduğu cezaevine geri döndü -4

MAZOT HIRSIZLIĞINDAN 20 GÜN ÖNCE TAHLLİYE EDİLMİŞ

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gelen, tutuklandı.
Gelen'in, Çal ilçesinde bir iş makinesinden 300 litre mazot çalmasının üzerine konulduğu cezaevinden 20 gün önce tahliye olduğu öğrenildi.

 

Hırsızlık yapınca 20 gün önce tahliye olduğu cezaevine geri döndü -1

Hırsızlık yapınca 20 gün önce tahliye olduğu cezaevine geri döndü -2

Hırsızlık yapınca 20 gün önce tahliye olduğu cezaevine geri döndü -3


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