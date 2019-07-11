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Tahliye sözü verip rüşvet alan 10 kişi yakalandı

Samsun'da, tutuklu ve hükümlü yakınlarından rüşvet alarak tahliye sözü veren, aralarında zabıt katibinin de yer aldığı 10 kişi, gözaltına alındı. Savcı, 3'ünü serbest bıraktı.

DHA | 11.07.2019 - 10:05..
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Samsun'un Çarşamba ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığı, Çarşamba Adliyesi'nde görev yapan bir zabıt katibinin, mahkum yakınlarına tahliye sözü vererek rüşvet aldığına dair çok sayıda ihbar mektubu aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bilgi verilmesinin ardından teknik ve fiziki takip başlatıldı.

Tahliye sözü verip rüşvet alan 10 kişi yakalandı

İLÇELERDE OPERASYON

Soruşturma kapsamında Çarşamba, Ladik ve Havza ilçelerinde operasyon düzenlendi. Zabıt katibi ile rüşvet verdiği öne sürülen 10 şüpheli, 'görevi kötüye kullanmak, nitelikli dolandırıcılık, suç delillerini gizleme, yok etme, değiştirme, adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçundan gözaltına alındı.

Tahliye sözü verip rüşvet alan 10 kişi yakalandı

3 ŞÜPHELİ SERBEST KALDI

Şüphelilerden 3'ü, savcı talimatıyla alınan sağlık raporunun ardından serbest bırakılırken, 8 şüpheli ise ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüpheliler, işlemlerinin ardından Çarşamba Adliyesi'ne sevk edildi.

Tahliye sözü verip rüşvet alan 10 kişi yakalandı

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