taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.825
Euro
6.637
Altın
1435.03
Borsa
95086.85
Gram Altın
268.237

Tahran- Van treninin ilk yolcuları ulaştı

2011 yılındaki deprem nedeniyle durdurulan Tahran- Van seferleri, yeniden start aldı. Seferler haftada iki kez yapılacak.

AA | 25.06.2019 - 10:51..
  1. Haberler
  2. Projeler
Whatsapp ile paylaş

Van'da 23 Ekim ve 9 Kasım 2011'de yaşanan depremlerin ardından yapılamayan Tahran-Van yolcu treni seferleri yeniden başladı.

VAN'A ULAŞTI

İran'ın başkenti Tahran'dan dün saat 09.30'da hareket eden 5 vagonlu ve 180 kişi kapasiteli yolcu treni, sabah saatlerinde Van Garı'na ulaştı.

Yaklaşık 21 saatlik yolculuğun ardından Van'a gelen 79 İranlı yolcu, minibüs ve otomobillerle kent merkezine geçti.

FİYATLANDIRMA DA BELLİ OLDU

Recebi, Tahran-Van treni bilet fiyatının büyükler için 225 bin tümen (17 dolar), çocuklar için ise 130 bin tümen (10 dolar) olduğu bilgisini verdi.

Tahran- Van treninin ilk yolcuları ulaştı

TREN SEFERLERİ HAFTADA İKİ KEZ YAPILACAK

Raja Demiryolu Taşımacılığı şirketi turizm bölümü şefi Mehrdad Nasseri, yaptığı açıklamada, Tahran-Van tren seferlerinin başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tahran-Van treninin uzun aradan sonra seferlere başladığını belirten Nasseri, seferlerin haftada iki kez yapılacağını aktardı.

Nasseri, "Bundan sonra da seferler bu şekilde devam edecek. Bu trende 79 yolcu ile geldik. İlk sefer için iyi bir rakam ama bundan sonra yolcu sayısının artmasını ümit ediyoruz. Yolcuları bilgilendirerek ve tanıtımını yaparak seferleri arttırmak istiyoruz. Seferlerin artmasıyla İran ile Türkiye arasındaki iş birliğinin de gelişeceğini düşünüyoruz. Bu seferlerin başlatılması için yolcuların yoğun talepleri vardı. Özellikle Tahran ve ona yakın illerde talep fazla olduğundan Tebriz-Van arasında yapılan seferleri Tahran-Van olarak yeniden tanımladık. Onların isteklerini yerine getirdik ve bu şekilde yolcuların da artmasını sağladık." dedi.

Tahran- Van treninin ilk yolcuları ulaştı

Tahran- Van treninin ilk yolcuları ulaştı

Tahran- Van treninin ilk yolcuları ulaştı

Tahran- Van treninin ilk yolcuları ulaştı

Tahran- Van treninin ilk yolcuları ulaştı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yeşim Salkım'dan Gülben Ergen paylaşımı

Yeşim Salkım'dan Gülben Ergen paylaşımı

79
Memur ve emeklilerin zamlı maaşları

Memur ve emeklilerin zamlı maaşları

249
Litre fiyatı 120 euro olan lavanta yağı kıymete bindi

Litre fiyatı 120 euro olan lavanta yağı kıymete bindi

35
Kuru çaya yüzde 15 zam

Kuru çaya yüzde 15 zam

366
Hande Yener'den bikinili poz

Hande Yener'den bikinili poz

50
Şevval Şahin'in Arap sevgilisi bonkör çıktı

Şevval Şahin'in Arap sevgilisi bonkör çıktı

43
Burcu Kıratlı: İyi ki benim kocamsın

Burcu Kıratlı: İyi ki benim kocamsın

31
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir