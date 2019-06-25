Tahran- Van treninin ilk yolcuları ulaştı

Van'da 23 Ekim ve 9 Kasım 2011'de yaşanan depremlerin ardından yapılamayan Tahran-Van yolcu treni seferleri yeniden başladı.

VAN'A ULAŞTI

İran'ın başkenti Tahran'dan dün saat 09.30'da hareket eden 5 vagonlu ve 180 kişi kapasiteli yolcu treni, sabah saatlerinde Van Garı'na ulaştı.

Yaklaşık 21 saatlik yolculuğun ardından Van'a gelen 79 İranlı yolcu, minibüs ve otomobillerle kent merkezine geçti.

FİYATLANDIRMA DA BELLİ OLDU

Recebi, Tahran-Van treni bilet fiyatının büyükler için 225 bin tümen (17 dolar), çocuklar için ise 130 bin tümen (10 dolar) olduğu bilgisini verdi.

TREN SEFERLERİ HAFTADA İKİ KEZ YAPILACAK

Raja Demiryolu Taşımacılığı şirketi turizm bölümü şefi Mehrdad Nasseri, yaptığı açıklamada, Tahran-Van tren seferlerinin başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tahran-Van treninin uzun aradan sonra seferlere başladığını belirten Nasseri, seferlerin haftada iki kez yapılacağını aktardı.

Nasseri, "Bundan sonra da seferler bu şekilde devam edecek. Bu trende 79 yolcu ile geldik. İlk sefer için iyi bir rakam ama bundan sonra yolcu sayısının artmasını ümit ediyoruz. Yolcuları bilgilendirerek ve tanıtımını yaparak seferleri arttırmak istiyoruz. Seferlerin artmasıyla İran ile Türkiye arasındaki iş birliğinin de gelişeceğini düşünüyoruz. Bu seferlerin başlatılması için yolcuların yoğun talepleri vardı. Özellikle Tahran ve ona yakın illerde talep fazla olduğundan Tebriz-Van arasında yapılan seferleri Tahran-Van olarak yeniden tanımladık. Onların isteklerini yerine getirdik ve bu şekilde yolcuların da artmasını sağladık." dedi.