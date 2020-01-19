Tahran'da uçakta ölenler Ukrayna’ya teslim etti

Eşi Tahsin Yüksekova tarafından kayınvalidesi Zülfiye Yüksekova ile birlikte öldürülen Seyhan Yüksekova'nın çiçek tezgahı, sahipsiz kaldı.

Trabzonspor, evinde Kasımpaşa'yı Sörloth'un hat-trick yaptığı maçta 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başardı.

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Manisa'da fedakar kocadan örnek davranış

Eşi felç geçirdiğinden beri iş yerini kapatan koca, "Bugüne kadar bana ve çocuklarımıza hep o baktı. Şimdi sıra bende" diyerek 5 yıldır hayatını karısına adadı.