Tahtadan araba yapıp 'Çarıklı Formula' düzenlediler

Batman merkeze bağlı Çarıklı Ortaokulu'nda eğitim alan 10 öğrenci, ‘Kendin yap, kendin yarış’ projesi kapsamında atık tahtalardan araba yaptı. Öğrenciler, biten araçların ardından 'Çarıklı Formula' adını verdikleri yarışma tertip ettiler.

200 METRELİK PARKURDA YARIŞTILAR

Köyün yokuşunda bir araya gelen 10 yarışmacı, birinci olmak için tahta arabalarıyla kısaya yarıştı. 200 metrelik parkurda öğrencilerden Efecan Eripek birinci olurken, ilk üç yarışmacıya para ödülü verildi.

ÖĞRENCİLERİN GİRİŞİMCİ RUHU

Öğrencilerin tasarım gücünü kullanarak atık tahtalardan kendi arabalarını yaptıklarını anlatan Okul Müdürü Hasan Beyazıt, "10 öğrencinin bu büyük azmini çok önemsiyoruz. Kendi yaptıkları arabalarla köyde yarıştılar. Öğrencilerin girişimci ruhu bizi mutlu etti.” dedi.

TAHTADAN ARABANIN FRENİ DE VAR

Yarışmanın birincisi Efecan Eripek de yarış sonrası okul arkadaşlarıyla birlikte şampiyonluk pozu vererek, “Birinci olduğum için çok mutluyum. Arabama güveniyordum. Tahtadan yaptığım arabanın freni de var. 10 yarışmacı arasında birinci olmanın sevincini yaşıyorum.” diye konuştu.