Kütahya Belediyesi'nin ilk icraatı heykel anıtı oldu

31 Mart seçimlerinde Kütahya'da kazanan isim MHP'nin adayı Alim Işık olmuştu.
İLK İŞ
Göreve başlayan MHP'li başkanın ilk icraatı, belediye binasının önüne takdirname anıtı dikmek oldu.
Mustafa Kemal Atatürk’ün 6 Ağustos 1920 tarihinde Kütahya’ya özel olarak yazdığı 'Mustafa Kemal Paşa’dan Kütahya halkına takdirname anıtı' Işık’ın talimatı doğrultusunda yeniden Kütahya Belediyesi yeni hizmet binası önüne yerleştirildi.
AÇILIŞI YAPILACAK
Kütahya Belediyesi hizmet binası önüne yerleştirilen anıtın tadilat ve yenileme çalışmalarının sona ermesiyle birlikte açılışının da yapılacağı belirtildi.