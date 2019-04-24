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Takımı küme düşmesin diye intihara kalkıştı

TFF 3'üncü Lig'de Adıyaman'ı temsil eden Adıyaman 1954 Spor taraftarı, takımının küme düşme potasına girmesi nedeniyle üst geçitteki korkuluklara çıkarak, intihara kalkıştı.

DHA | 24.04.2019 - 08:37..
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Adıyaman'ın Sıratut Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan yaya üst geçidindeki demir korkuluklara tırmanan Adıyaman 1954 Spor taraftarı M.Y. (18), ligin bitimine 2 hafta kala 16'ncı sırada yer alan takımın küme düşme ihtimali nedeni ile intihar edeceğini söyledi.

HAVA YASTIĞI AÇILDI

M.Y.'yi görenler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerinde sağlık ekipleri hazır dururken, itfaiye M.Y.'nin atlama ihtimaline karşın hava yastığı açarak hazır bekledi. Bu sırada polis, M.Y.'yi ikna etmek için çalışmalara başladı.

Takımı küme düşmesin diye intihara kalkıştı

VALİ İKNA ETTİ

Polisin, uzun süren ikna çabaları sonuç vermedi, M.Y. Adıyaman Valisi Aykut Pekmez ile görüşmek istediğini söyledi. Bir süre sonra olay yerine Vali Pekmez ile AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin geldi. Üst geçide çıkan Vali Pekmez, M.Y. ile bir süre konuştu.

Takımı küme düşmesin diye intihara kalkıştı

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Konuşmanın ardından ikna olan M.Y., üst geçitte bulunan kişilerin yardımıyla korkuluklardan indirildi. M.Y., ambulansta yapılan sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Takımı küme düşmesin diye intihara kalkıştı

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