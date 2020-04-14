Takımyıldız nedir

Takımyıldız, gökyüzünde belirli bir şekil oluşturan ve özel isim verilen bir grup yıldız topluluğudur. Takımyıldızların gece boyunca gökyüzünün gök kutbu çevresinde blok halinde yer değiştirdikleri görülür.

PARLAKLIK VE BÜYÜKLÜĞE GÖRE SIRALAMA

Alman astronom Johannes Bayer'in oluşturduğu atlasta, takımyıldızlarındaki yıldızlar tanıtılmıştır. Yıldızlar, parlaklık ve büyüklüklerine göre sınıflandırılmıştır. Örnek vermek gerekirse, Alfa (α) parlak ise, Beta (β) daha az parlaktır.

İlk uygarlıklardan bu yana, gökyüzü gözlemcileri, en parlak yıldızlan daha kolay bir şekilde işaretlemek için bunları, gökyüzünde çizdikleri şekillere göre bir araya getirmeyi düşündüler. Böylece, mitolojik kahramanlar, hayvanlar veya esinlenen takımyıldızlar ortaya çıktı.