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Takipçileri Buse Varol'u kızdırdı

buse varol, kendisini beğenmeyen ve kötü yorum yapan takipçilerine seslendi.

Haber Merkezi | 18.09.2019 - 08:37..
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Şarkıcı Alişan'ın eşi oyuncu Buse Varol, sosyal medyada kendisi hakkında yapılan olumsuz yorumlara isyan etti.

"KÖTÜ YORUM YAPANLARA SESLENİYORUM"

Kendisini beğenmeyen takipçilerine seslenen Varol, "Kötü yorum yapan takipçilerime sesleniyorum. Bence bazen çok komik oluyorsunuz. Neden? Çünkü beni takip ediyorsunuz ve benim fotoğrafımın altına 'çok çirkinsin', 'ne biçim annesin', 'mini etek mi giyilir' falan gibi komik komik şeyler yazmayın yada beni takip etmeyin.

"BU İŞLER BÖYLE OLMUYOR"

Ki bence hayat felsefeniz şu olsun: Rahatsız olduğunuz hiçbir şeyi hayatınızda tutmayın. Mesela beni takipten çıkarın. Siz de bu yükten kurtulun beni de bir salın. Herkes kendi anneliğine, kendi işine gücüne baksın. Kendi anneliğini sorgulasın. Bu işler böyle olmuyor..." yazdı.

Takipçileri Buse Varol'u kızdırdı

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