Takipçisi Yeşim Salkım'ı çıldırttı

Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım Instagram’da annesi ve babasının birlikte çekildiği fotoğrafı paylaştı. Salkım o eski karenin altına; “Evet aşk hep vardı. Benim aşka inanmamı sağlayan annem babam… Gerçek olan tüm aşklara gelsin” notunu düştü.

"HADİ ŞİMDİ ÇÖPLÜĞÜNE DÖN"

Bir takipçisi fotoğrafın altına, “Babanız annenizi aldatmamış mıydı?” yazınca kıyamet koptu. Salkım, "O resme iyi bak benim annem ve babamın resmi o bir daha o pis ağzına ailemi alırsan senin o ağzını büzerim anladım mı? Hadi şimdi çöplüğüne. Hadi kızım benim ailem söz konusu olduğunda benim içimden canavar çıkar hadsiz sen kimsin benim babamı ağzına alıyorsun sizi doğurup doğurup salıyorlar mı?" diye sert çıkıştı.