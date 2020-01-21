Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Zülüflühan Mahallesi'nde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 EH 01 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarpması sonucu takla attı.

KALDIRIMDA YÜRÜYEN YAYA SON ANDA KURTULDU

Taklalar atarak karşı şeride geçen otomobil, park halindeki otomobile çarptı. Bu sırada kaldırımda yürüyen bir kişi, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Takla atan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu ViDEO

ARAÇTA BULUNAN 2 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile yanındaki kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı.



