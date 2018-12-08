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Takla atan aracın içinden sapasağlam çıktılar

Manisa'da bariyerlere çarpıp, takla atan aracın içindeki iki kişi, otomobilden tek çizik almadan çıktı. Kaza ardından kapanan trafik kurtarma ekiplerinin olay yerine gelmesinden normale döndü.

İHA | 08.12.2018 - 09:34..
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde dün akşam 23.15 sıralarında İzmir istikametine doğru seyir halinde olan C.Ç. yönetimindeki 45 C 4051 plakalı otomobil, Mimar Sinan Bulvarı Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı üzerindeki bariyerlere çarptı.

150 METRE SÜRÜKLENDİLER

Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil yaklaşık 150 metre sürüklendikten sonra durabildi.

Takla atan aracın içinden sapasağlam çıktılar VİDEO

YARA ALMADAN KURTULDULAR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada sürücü C.Ç. ile yanındaki D.L., yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı’ndan İzmir yönüne akan trafik alternatif yollardan verildi.

Olay yerine gelen kurtarma aracının otomobili çekmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Takla atan aracın içinden sapasağlam çıktılar


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