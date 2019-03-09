Takla atan aracın sürücüsü: Uyuyakaldık herhalde

İzmir'den, Sivas yönüne giden Aksoy Taşdemir yönetimindeki 35 AL 0912 plakalı otomobil, Yozgat şehir girişinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı ve takla atarak karşı yola geçti.
SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI
Direk devrilirken; sürücü Aksoy, yanında bulunan Fezair, Şahinder, Berkay Taşdemir ve Fadime Arslan yaralandı. Hafif yaralanan sürücü Aksoy Taşdemir, "Uyuyakaldık herhalde, karşı yoldan bu tarafa geçtik." dedi.
YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI
Yaralılar, Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.