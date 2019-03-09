Takla atan aracın sürücüsü: Uyuyakaldık herhalde

Şanlıurfa Hal Pazarı'nda komşu iki esnaf arasında iş yeri önüne konulan marul kasaları nedeniyle kavga çıktı. Bıçaklı ve sopalı kavgada 1 kişi yaralanırken, 1 kişi gözaltına alındı.

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Kadın müşteri taksiciyi rehin aldı

Aydın’da bir taksici, kendisini rehin alan kadın müşteriden polislere sığınarak kurtuldu. Elindeki bir not kağıdına yazılmış sureyi sürekli okuyan kadın, polisleri zor anlar yaşattı.