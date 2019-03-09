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Takla atan aracın sürücüsü: Uyuyakaldık herhalde

Yozgat'ta, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpıp takla atan otomobilde bulunan, aynı aileden 5 kişi yaralandı.

DHA | 09.03.2019 - 14:14..
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İzmir'den, Sivas yönüne giden Aksoy Taşdemir yönetimindeki 35 AL 0912 plakalı otomobil, Yozgat şehir girişinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı ve takla atarak karşı yola geçti.

Takla atan aracın sürücüsü: Uyuyakaldık herhalde

SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI

Direk devrilirken; sürücü Aksoy, yanında bulunan Fezair, Şahinder, Berkay Taşdemir ve Fadime Arslan yaralandı. Hafif yaralanan sürücü Aksoy Taşdemir, "Uyuyakaldık herhalde, karşı yoldan bu tarafa geçtik." dedi.

Takla atan aracın sürücüsü: Uyuyakaldık herhalde

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralılar, Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Takla atan aracın sürücüsü: Uyuyakaldık herhalde

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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