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Takla atan aracından, yara almadan çıkarıldı

Manisa'da kontrolden çıkan bir otomobil refüje çarpıp takla atarken, refüjdeki ağacı devirip yan yola düşen otomobilin sürücüsü kazayı sağ salim atlattı.

İHA |
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Takla atan aracından, yara almadan çıkarıldı

Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki Mimar Sinan Bulvarı üzerinde, İzmir istikametinden Akhisar istikametine doğru giden A.K.(31) yönetimindeki 35 S 4282 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine ana yolla yan yolu ayıran refüje çarptı.

Takla atan aracından, yara almadan çıkarıldı

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Çarpmanın etkisiyle takla atan araç, refüjdeki ağacı devirip yan yola düşerek durabildi. Takla atan araç içerisindeki sürücü Ahmet K. kazadan burnu bile kanamadan kurtulurken, sürücünün 159 promil alkollü çıktığı öğrenildi. Araç sürücüsü ifade işlemi için polis merkezine götürülürken, kaza yapan araç çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı. Kırılan ağaç ise belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

Takla atan aracından, yara almadan çıkarıldı

Takla atan aracından, yara almadan çıkarıldı

Takla atan aracından, yara almadan çıkarıldı

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