Takla atan aracıyla bariyerlerde asılı kaldı

Muş'ta doğuştan görme engelli ve kusursuz denecek bir kulağa sahip Bager Çalışcı, besteci ve piyanist Fazıl Say ile birlikte piyano çaldı.

Gaziantep'te yaşayan ve halterde Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra Avrupa dereceleri ve dünya üçüncülüğü bulunan Bilal Doğan, dünya şampiyonluğuna hazırlanıyor.

Kuşadası'nda silahlı saldırıya uğrayan dönerci bacağından vurulurken, olaya tanık olan turistler ve çevre sakinleri panikle kaçıştı.

Denizli'de geçtiğimiz gün nişanlısının eski eşi Emin Aslan'ı bıçaklayarak öldüren ve kayıplara karışan Abdullah G., gittiği nişanlısının evinde kayınpederi Ethem Ç. tarafından tüfekle vuruldu.

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Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon liralık soruyu açtı

Kim Milyoner Olmak İster'de 19 yaşındaki Arda, uzun zaman sonra ilk kez 1 milyon lira değerindeki 12. soruyu açabilen yarışmacı oldu.