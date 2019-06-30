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Takla atan aracıyla bariyerlerde asılı kaldı

D-100 karayolu Tuzla mevkiinde takla atarak bariyerlerde asılı kalan araçta sıkışan şahıs, itfaiyenin 45 dakikalık uğraşıyla kurtarıldı.

İHA | 30.06.2019 - 05:20..
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Fatih Duran'ın kullandığı 41 UZ 820 plakalı aracın hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil, yol ortasındaki bariyerlere çarparak adeta şaha kalktı.

Bariyerlerde asılı kalan otomobilin şoförü Duran, ambulansla hastaneye gönderilirken, yolcu bölümünde buluna Akın Irmak araç içinde sıkıştı.

Takla atan aracıyla bariyerlerde asılı kaldı

ARACIN ALTINI KESİP ÇIKARDILAR

İtfaiye ekipleri aracın alt kısmını kesti. Bu sırada sağlık görevlileri araç içinde yaralı şahsa müdahale etti. Akın Irmak 45 dakikalık çalışmanın ardından sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye gönderildi.

Kaza nedeniyle karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Takla atan aracıyla bariyerlerde asılı kaldı

Takla atan aracıyla bariyerlerde asılı kaldı

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