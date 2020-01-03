Takla atan araçta can pazarı: 3 yaralı

İçişleri Bakanlığı Aralık ayında 3'ü üst düzey olmak üzere 211 teröristin ele geçirildiğini açıkladı.

Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir kişi, randevusuz muayene talebini geri çeviren doktora saldırdı.

Kraliçenin temizlikçisi olmak kolay değil

7

Fransa'da grev boyunca 1.5 milyon bilet iptal edildi

Fransa'da bir aydır süren ve hayatı felç eden grevler toplu taşımayı da vurdu.