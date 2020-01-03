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Takla atan araçta can pazarı: 3 yaralı

Antalya'da, kontrolden çıkan otomobil palmiye ağacını ikiye bölüp takla attı. Araçta sıkışan yolcu itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

İHA | 03.01.2020 - 17:36..
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Antalya'da, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 07 CHZ 51 plakalı araç, kontrolden çıkıp önce refüjdeki dev palmiye ağacına çarptı, ardından takla attı.

1'İ AĞIR 3 YARALI

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.

Araç içerisinde sıkışan yolculardan biri kaza sebebiyle sıkışan kapıyı açan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Araçta bulunan 1’i ağır 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza yapan araç ise olay yerine gelen çekici tarafından çekildi.

Takla atan araçta can pazarı: 3 yaralı

Takla atan araçta can pazarı: 3 yaralı

Takla atan araçta can pazarı: 3 yaralı

Takla atan araçta can pazarı: 3 yaralı

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