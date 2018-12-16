taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3641
Euro
6.0663
Altın
1238.91
Borsa
90528.64
Gram Altın
213.74

Takla atan araçtaki baba öldü, eşi ve kızı yaralandı

Niğde-Kayseri yolu üzerinde, aşırı hızlı olan otomobilin takla atması sonucu sürücü Veysi Bor hayatını kaybederken, 8 yaşındaki kızı Ecrin Zeynep Bor ağır, eşi Mine Bor ise hafif yaralandı.

DHA | 16.12.2018 - 05:02..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İddiaya göre, Veysi Bor (38) yönetimindeki 51 KF 191 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak devrildi.

Kazada, Veysi Bor ve kızı Ecrin Zeynep ağır, eşi Mine Bor(35) ise hafif yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları Niğde Ömer Halis Demir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

BABA HASTANEDE KURTARILAMADI

Yaralılardan Veysi Bor, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Takla atan araçtaki baba öldü, eşi ve kızı yaralandı

Takla atan araçtaki baba öldü, eşi ve kızı yaralandı

Takla atan araçtaki baba öldü, eşi ve kızı yaralandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Nimet Abla önündeki piyango kuyruğu hayrete düşürüyor

Nimet Abla önündeki piyango kuyruğu hayrete düşürüyor

327
ABD, Fırat'ın doğusu için Suriyeli muhalifleri tehdit etti

ABD, Fırat'ın doğusu için Suriyeli muhalifleri tehdit etti

78
CHP'liler TBMM'de Bakan Turhan'ı protesto etti

CHP'liler TBMM'de Bakan Turhan'ı protesto etti

106
Nuri Şahin'e Dortmund'da çiçeklerle karşılama

Nuri Şahin'e Dortmund'da çiçeklerle karşılama

17
Mısır'da 4 bin 400 yıllık mezar bulundu

Mısır'da 4 bin 400 yıllık mezar bulundu

15
Takla atan araçtaki baba öldü, eşi ve kızı yaralandı

Takla atan araçtaki baba öldü, eşi ve kızı yaralandı

8
ABD İçişleri Bakanı Zinke de görevinden ayrılıyor

ABD İçişleri Bakanı Zinke de görevinden ayrılıyor

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir