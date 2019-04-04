Takla atan araçtan burunları kanamadan çıktılar

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İş yerine tüfekle ateş açan kişiyi dövdüler

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Gaziosmanpaşa’da bir kamyon tekstil malzemesini çaldılar

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Hiçbir işi yapmak istemeyen çocuk

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