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Takla atan araçtan caddeye savruldular

İzmir'in Balçova ilçesinde ağaca çarparak takla atan otomobilinin içerisinden caddeye savrulan 3 kişinden 2'si ölürken, 1 kişi de yaralandı.

İHA | 05.01.2020 - 07:30..
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İlçeye bağlı Mithatpaşa Caddesi üzerinde, Narlıdere istikametinden Balçova yönüne giden ve sürücüsü öğrenilemeyen 40 KL 313 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu cadde kenarında bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araç alev aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil Sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi.

İzmir’de feci kaza... Takla atan araçtan caddeye savruldular: 2 ölü, 1 yaralı -1

ARAÇTAN CADDEYE SAVRULAN 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, otomobilin içinden caddeye savrulan Hüseyin Karacaoğlan (22) ve Berkay Altınay’ın (24) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araç içerisinde bulunan Serhat S’nin. ise yaralı durumda olduğu ve Dokuz Eylül Üniversitesine kaldırıldığı öğrenildi. Yaralının hastanede tedavisinin devam ettiği belirtildi.

İzmir’de feci kaza... Takla atan araçtan caddeye savruldular: 2 ölü, 1 yaralı -2

KAZA YAPAN ARAÇ ALEV ALDI

Kaza sonrası takla atan otomobil alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince oluşabilecek olumsuzluklara karşı yanan araç kısa sürede yapılan müdahale ile söndürüldü. Araç içeresinde bulunan birçok eşyanın ise çevreye savrulduğu görüldü.

İzmir’de feci kaza... Takla atan araçtan caddeye savruldular: 2 ölü, 1 yaralı -3

Öte yandan, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, takla atan otomobil çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı. Savcının incelemesinin ardından cenazeler otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmir’de feci kaza... Takla atan araçtan caddeye savruldular: 2 ölü, 1 yaralı -4

İzmir’de feci kaza... Takla atan araçtan caddeye savruldular: 2 ölü, 1 yaralı -5

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