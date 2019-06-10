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Takla atan araçtan sağ salim çıktılar

Malatya'da sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil, alt geçitte takla atarak kaza yaparken, araçtaki 2 kişi de yara almadan kurtuldu.

İHA | 10.06.2019 - 07:09..
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Milli Egemenlik Caddesi Şehit Üsteğmen Selim Keskinkılınç alt geçidinde yaşanan kazada; C.P. (42) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak duvara çarptıktan sonra yan yattı.

Takla atan araçtan sağ salim çıktılar

KAZADAN YARA ALMADAN KURTULDULAR

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, alt geçide koşarak otomobildeki sürücü ve yanındaki kişiyi yan yatan araçtan kurtardı. Burunları bile kanamadan araçtan çıkarılan 2 kişi kazanın şaşkınlığını uzun süre üstlerinden atamazken, yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

Takla atan araçtan sağ salim çıktılar

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde sürücünün alkollü olduğu tespit edilirken, kaza yapan araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Takla atan araçtan sağ salim çıktılar

Takla atan araçtan sağ salim çıktılar

Takla atan araçtan sağ salim çıktılar

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