Takla atan otomobil dere yatağına uçtu: 1 yaralı

1 Adanalı taraftarlar derbiyi çatıdan izledi Adanaspor-Adana Demirspor derbi öncesinde stada giremeyen bazı taraftarlar, mücadeleyi binaların çatısına çıkarak takip etti.

2 İlk çeyrekte 174 milyon adet bozuk para dolaşıma sunuldu Yılın ilk çeyreğinde cebimize 67 milyon 397 bin 400 TL'lik bozuk para girdi. 2009 yılından bu yana cebimize giren bozuklukların toplamı 2 milyar 798 milyon 593 bin 768 TL'ye ulaştı.

3 Şehit Yener Kırıkcı dualarla uğurlandı Irak sınır hattında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerden piyade sözleşmeli er Yener Kırıkcı’nın cenaze töreninde babası tabutun başında gözyaşı döktü.

4 Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Neden cenazeye gittin MHP Lideri Devlet Bahçeli, şehit cenazesinde saldırıya uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu'na "Yüzde 9 oy aldığın yere neden gidiyorsun?" diye seslendi.

5 Kılıçdaroğlu'na saldırı sonrası Bahçeli'den açıklama Kemal Kılıçdaroğlu'nun saldırıya uğramasıyla ilgili açıklama yapan Devlet Bahçeli, " O adama yumruk attıracak kadar ne yaptın sen Kemal Kılıçdaroğlu?" ifadelerini kullandı.

6 Şırnak'ta hortum paniği Şırnak'ın İdil ilçesinde meydana gelen hortum, bir çok ağaç ve elektrik direkleri devrildi.